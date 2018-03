Déchets nucléaires à Bure : des centaines d'opposants manifestent, des affrontements avec les gendarmes signalés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trois morts à cause de melons contaminés

Le ministre Gérald Darmanin porte plainte pour "dénonciation calomnieuse" après les accusations d'une femme France Bleu Nord et France Bleu

Attaque meurtrière à Ouagadougou : un nouveau bilan fait état de 8 morts et 12 blessés

Au moins un mort et un disparu dans une avalanche

En savoir plus

La préfecture de la Meuse avait pris jeudi soir un arrêté interdisant « toute manifestation. Pour justifier cette décision, la préfète de la Meuse, Muriel Nguyen, avait expliqué que "plus de 700 opposants sont attendus" samedi et dimanche, dont "un nombre important" présente un "profil extrêmement inquiétant". Elle avait ajouté : "Il existe un fort risque d'affrontements avec les forces de l'ordre stationnées aux abords du bois". Les opposants au nucléaire avaient déposé un référé contre cette interdiction, mais le tribunal administratif de Nancy l'a rejeté samedi matin.

Situation tendue à Bure. Quelques centaines de personnes participent ce samedi à la manifestation interdite contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires dans la Meuse. D'après Le Parisien, des échauffourées ont eu lieu entre opposants au projet Cigéo et forces de l’ordre. Des projectiles auraient été lancés en direction de l’important dispositif des forces de l’ordre qui bloquait l’accès à la forêt. Les gendarmes ont répliqué en faisant usage de grenades lacrymogènes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres