Décès de France Gall : artistes et personnalités font part de leur immense émotion

"Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 Janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer". Ces mots de la chargée de communication de France Gall ont pris la France par surprise, ce dimanche. L'artiste, très aimée des Français malgré (ou grâce) à sa discrétion a su, en cinquante ans de carrière, devenir incontournable dans la famille de la chanson française. Artistes et hommes politiques ont tenu à lui rendre hommage.

"France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l’exemple d’une vie tournée vers les autres, ceux qu’elle aimait et ceux qu’elle aidait", a écrit le président de la République, Emmanuel Macron, sur Twitter.

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a de son côté rendu hommage à une "icône de la chanson française, intemporelle, France Gall n’appartenait pas à une génération : elle a su s’adresser à toutes. Elle a affronté les combats personnels en donnant tout pour la musique. Elle nous quitte, mais évidemment on dansera encore sur des accords qu’on aime tant."

Pour François Hollande, "France Gall était une chanteuse lumineuse, qui a su donner sa voix aux plus grands auteurs. Elle a fait de ses chansons des succès qui sont entrés dans notre patrimoine musical."

Nicolas Sarkozy : "C’est tout autant l’artiste merveilleuse et talentueuse que la personnalité engagée, passionnée, entière que j’aimais chez France Gall. Ses mots et ses mélodies resteront à jamais dans nos cœurs. Pensées pour les siens."

On behalf of the entire #Eurovision family we would like to extend or deepest condolences to France Gall's loved ones. Here's our tribute to her https://t.co/8x4cE7cI0K pic.twitter.com/zSCLMaKhD3

— Eurovision (@Eurovision) January 7, 2018