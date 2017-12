Décès de la figure du syndicalisme Jacques Chérèque

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L’ancien syndicaliste et ministre lorrain, Jacques Chérèque, est décédé

Figure du parti socialiste dans les années 1970, il devient préfet puis ministre délégué à l'Aménagement du territoire et à la Reconversion dans les années 1980. Comprenant que la sidérurgie lorraine est condamnée, il mène alors un combat pour sauver ce qui peut l'être, cherchant des solutions de remplacement afin de réindustrialiser la région. Il est notamment l'un des artisans de la convention générale de protection sociale qui entérine la fermeture de nombreux sites sidérurgiques français.

Né le 9 septembre 1928 à Dijon, Jacques Chérèque était un ex- ouvrier de l'usine sidérurgique de Pompey (Meurthe-et-Moselle), où il militait à la CFTC. Permanent syndical, il participe à la transformation du mouvement, puis à sa transformation en CFDT.

"Jacques Chérèque, un homme remarquable et un syndicaliste authentique nous a quittés. La CFDT est une nouvelle fois en deuil en 2017" : c'est par ces mots, twittés par le secrétaire général du syndicat, Laurent Berger, que la mort de Jacques Chérèque a été annoncée ce samedi.

