Début de la concertation sur la police de sécurité du quotidien (PSQ)

"Sur mesure", avec une "association plus étroite des maires", "mieux équipée", "plus connecté"... Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a lancé à la Rochelle, à l'occasion de l'inauguration du nouvel hôtel de police, la concertation sur la police de sécurité du quotidien (PSQ), promesse d'Emmanuel Macron.

Plus tôt dans la journée, dans un entretien au journal régional Sud Ouest, il avait esquissé les pistes de cette promesse de campagne présidentiell,présentée par l'Élysée comme l'une des grandes réformes du quinquennat.

Fermant la porte à une comparaison avec la "police de proximité", le ministre a insisté sur la nécessité d'avoir une police "adaptée aux défis de notre époque" qui prenne en compte "la diversité de nos territoires" et "les différents visages de la délinquance".

Cette PSQ sera notamment dotée de 115.000 tablettes d'ici à 2018, afin que les forces de l'ordre puissent "consulter les fichiers des personnes contrôlées dans l'instant" et "éviter qu'une personne soit contrôlée six fois dans la journée". "En termes d'efficacité et de sérénité c'est important aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les citoyens", estime le ministre. Le ministre a aussi évoqué la nécessité d'un "immobilier rénové", du "renouvellement du parc automobile" et d'un "armement modernisé".

Selon le ministre, la PSQ va faire l'objet d'une concertation "au plus près des agents" et "des acteurs locaux de la sécurité, dont les élus" jusqu'au 20 décembre.

"Nous livrerons notre conclusion dans les cinq jours afin de lancer nos premières expérimentations dès janvier 2018", précise-t-il.