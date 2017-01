Débat Valls-Hamon : Hamon jugé le plus convaincant

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

USA: les clandestins et les villes "sanctuaires"

08h51 Chili: les feux de forêt ont fait six morts et ravagé 190.000 hectares (AFP)

Vous avez droit à des aides sociales? Vous ne devrez bientôt plus rien faire pour les toucher

Manuel Valls rassemble quant à lui 45% d’avis positifs. Sur la laïcité, la question est plus resserrée, avec un duel à 50% contre 48% pour l'ancien Premier ministre dans l'opinion des téléspectateurs. En revanche, c’est sur la sécurité que Manuel Valls convainc 59% des téléspectateurs contre 39% seulement pour Benoît Hamon.

Les téléspectateurs ont tranché. C’est Benoît Hamon qui a été jugé le plus convaincant lors de ce dernier débat de la primaire de la gauche. Selon le sondage Elabe pour BFMTV réalisé auprès de 1215 téléspectateurs, 60% ont été convaincus par la prestation du député de Trappes. Seulement 37% ont été conquis par Manuel Valls. Une proportion presque identique chez les sympathisants de gauche (61% contre 36%).

