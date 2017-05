Débat présidentiel : Emmanuel Macron va-t-il quitter le plateau en direct ?

Coup de théâtre devant des millions de téléspectateurs ? Ce mardi, les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vont se livrer à une joute verbale devant des millions de Français. Mais le duel va-t-il durer longtemps ?

Mardi, le leader d'En Marche ! a indiqué qu'il "ne serai pas dans l'invective, pas dans le raccourci, pas dans l'insulte (...) Madame Le Pen, elle n'est que là-dessus".

Mais ce mercredi, BFMTV a affirmé sur Twitter qu'Emmanuel Macron menacerait en privé de quitter le plateau s'il devait servir de "punching-ball" à Marine Le Pen pendant une demi-heure.

DIRECT "Macron menace: s'il sert de punching-ball à Marine Le Pen, il quittera le plateau au bout d'une demi-heure" dit @CamilleLanglade pic.twitter.com/Pupb0jVlL2 — BFMTV (@BFMTV) 2 mai 2017

L'information a fait bondir les réseaux sociaux. Et la rumeur a été non seulement retwittée par des internautes classiques…mais aussi pas des responsables politiques. Le député Gilbert Collard la reprend sans aucun conditionnel, en ironisant. Et même Marine Le Pen a évoqué ce scénario en ironisant qu'elle ne "s'opposerait pas" à ce que François Hollande vienne "tenir la main" .

