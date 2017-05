Débat présidentiel : Emmanuel Macron jugé plus convaincant par 63% des téléspectateurs

Malgré l’écart important dans les sondages, ce débat était attendu comme décisif. Selon un sondage Elabe publié par BFMTV juste après la fin de l'émission, 63% des Français ayant regardé le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur France 2 et TF1 ont jugé le candidat d’En Marche ! plus convaincant. 34% des téléspectateurs interrogés ont de leur côté préféré la prestation de la candidate du Front national.

L’enquête s’est intéressé aux ressentis de ceux qui avaient voté pour un autre candidat au premier tour.

Deux tiers des électeurs de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ont ainsi été plus convaincu par l’ex-patron de Bercy, contre 30% pour Marine Le Pen. En revanche, du côté de l’électorat de François Fillon, les positions s'équilibrent : 58% juge le candidat d’En Marche! était le plus convaincant, contre 38% pour sa rivale.

Emmanuel Macron est aussi considéré comme le "plus honnête" pour 62% des téléspectateurs interrogés. A l’inverse, un tiers d'entre eux penche pour la candidate frontiste. La différence est cependant beaucoup plus ténue pour le candidat "qui veut changer les choses": le candidat d'En Marche! récolte 53% d'avis favorables, contre 44% pour Marine Le Pen.

Sondage Elabe réalisé auprès de 1 314 téléspectateurs, issu d'un échantillon national de 3 956 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus