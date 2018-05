France 2 souhaite organiser un débat politique le jeudi 17 mai prochain

Après l'offensive médiatique d'Emmanuel Macron avec Jean-Pierre Pernaut sur TF1 puis avec Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin sur Mediapart, RMC et BFM TV, la chaîne du service public France 2 a l'intention de riposter et de se positionner avec un rendez-vous important dans quelques jours à peine. France 2 va organiser un débat entre les principaux responsables politiques. Cette émission marquera, à sa manière, le premier anniversaire de l'arrivée à l'Elysée d'Emmanuel Macron. Ce débat de grande ampleur sera programmé dans le cadre de "L'Emission politique", habituellement diffusée le jeudi.

Marine Le Pen, la présidente du Front National, et Laurent Wauquiez, président des Républicains, ont déjà fait savoir qu'ils participeraient à ce débat.

Selon des informations de l'AFP, Jean-Luc Mélenchon a décliné l'invitation. Le leader de la France Insoumise ne sera donc pas présent le jeudi 17 mai dans le cadre de ce débat.

Un représentant de la majorité présidentielle (LREM) devrait bien être présent sur le plateau de "L'Emission politique". Selon la formation politique, "La République en marche sera bien représentée mais pas par un membre du gouvernement, car l'ensemble des ministres seront sur le terrain ce jour-là pour des rencontres décentralisées avec les Français". L'entourage du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a également répondu favorablement à l'invitation.

Ce débat pourrait être l'occasion pour le Parti Socialiste, pour Laurent Wauquiez et pour Marine Le Pen de jouer véritablement leur rôle d'opposition et de faire entendre leur voix face à la détermination d'Emmanuel Macron et son cap affiché dans le cadre des réformes.

La journaliste Léa Salamé devra essayer de faire vivre le débat et veiller à la qualité des échanges. Le grand nombre d'intervenants risque d'apporter de la confusion et des prises de paroles musclées. L'attitude de Marine Le Pen dans ce nouveau débat sera également scrutée avec beaucoup d'attention après la pluie de critiques au lendemain du débat présidentiel face à Emmanuel Macron. La soirée du jeudi 17 mai sur France 2 risque donc malheureusement de renforcer le désamour du chef de l'Etat envers les chaînes du service public. Cette émission politique pourrait en effet encore faire chuter le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe dans les sondages.