David Pujadas a annoncé la date de sa dernière présentation du journal de France 2

"Je vous dirai au revoir jeudi prochain… Ce sera mon dernier 20 heures". David Pujadas a fait lui-même l'annonce sur Facebook ce jeudi. Ecarté à la mi-mai par la direction de France Télévisions de la présentation du journal de 20h de France 2, le journaliste de 52 ans dont 16 années passées à la présentation de France 2 sera remplacé en septembre par Anne-Sophie Lapix. Delphine Ernotte, directrice de France Télévisions a justifié ce choix comme la volonté de voir "une nouvelle incarnation" de l'information sur la chaîne.

Le journaliste devait pourtant assurer la présentation jusqu'à l'été. Le groupe a annoncé de son côté "respecter la décision de David Pujadas" et selon le journal l'Opinion, l'intérim devrait être assuré par son joker Julian Bugier.

Très touché par le soutien dont ont fait preuve les téléspectateurs, David Pujadas dans sa déclaration sur Facebook a souhaité remercier. "Ceux, très nombreux qui me manifestent leur soutien ou sympathie, un grand merci pour vos mots, courriers, témoignages. Ils me vont droit au cœur. Je lis chacune de vos lettres.

En attendant de m'adresser à chacun en particulier, je voulais vous dire que c'est un grand réconfort pour le travail accompli chaque jour. Beaucoup me parlent d'un journal exigeant mais accessible. C'était exactement notre ambition. Je suis sûr qu'elle se perpétuera dans les mois et les années qui viennent".