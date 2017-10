Dans le var, l'étrange échouage d'une dizaine de dauphins

Selon le préfet maritime de la Méditerranée une dizaine de dauphins se sont échoués dans le var entre le Cap Sicié et les îles d'Hyères en l'espace de trois semaines. Un "phénomène inhabituel" pour lequel la préfecture de Méditerranée a demandé l'ouverture d'une enquête. " Au vu des premières constatations faisant état de blessures sur ces animaux, le préfet maritime de la Méditerranée a demandé l'ouverture d'une enquête au groupement de gendarmerie maritime afin de déterminer les causes pouvant expliquer cette mortalité" explique-t-elle.

Un renforcement de la surveillance dans la zone est prévu.

Interrogée par Var Matin, Murielle Oriol, chargée de mission à l'association SOS Grand Bleu explique qu'il "n'y a pas de recrudescence des décès. En moyenne, 80 cétacés sont retrouvés morts chaque année sur les côtes méditerranéennes françaises, entre Perpignan et Menton en passant par la Corse." Toujours dans le quotidien local elle explique qu'"une grosse partie décède à la suite de collisions avec de gros navires" et rappelle les dégâts faits par "la pollution et les déchets". " L’an dernier, un grand dauphin avait été retrouvé au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous avions découvert dans son estomac un morceau de plastique et un filet de pêche" raconte-t-elle.

Pour conclure, la préfecture maritime rappelle les mesures à prendre en cas de découverte d'un cétacé échoué : "il faut éviter tout contact direct avec l'animal (risque sanitaire), prendre des photos et relever le point précis d'échouage, avant de contacter le Réseau national d'échouage qui fera le relais vers les autorités compétentes".