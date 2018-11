Dans le Val-d’Oise, un lycéen mis en examen pour avoir étranglé son instituteur

Ce vendredi vers 15heures, un lycéen de 16 ans de Bezons dans le Val-d’Oise s’en est pris violemment à son professeur qui l’avait exclu du cours un peu plus tôt. Il l’aurait frappé et étranglé jusqu’à ce que d’autres élèves interviennent pour les séparer et maîtriser leur camarade. Le jeune homme a été mis en examen pour « violences aggravées » a appris l’AFP auprès du parquet de Pontoise.

Interpellé par la police, le jeune homme a été mis en garde à vue et l’enquête a été confiée au commissariat d’Argenteuil. Le professeur, qui présente de légères blessures au niveau du cou a été transporté aux urgences d’Argenteuil et s’est vu prescrire deux jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).

"Le lycéen a été présenté à un juge des enfants et placé sous contrôle judiciaire » a expliqué le parquet à l’AFP. Il aurait également interdiction de se rendre dans son ancien lycée ou même de s’en approcher.