Dans l'attente du remaniement le prochain séminaire gouvernemental est reporté

Suite à la démission de Nicolas Hulot, le séminaire gouvernemental de rentrée qui devait se tenir ce vendredi 31 août a été reporté à la semaine prochaine selon une information du JDD depuis confirmée par l'Elysée à l'AFP. Toutefois le gouvernement se réunira quand même ce vendredi en Conseil des ministres. Une source a confié à l'agence de presse que le séminaire pourrait se tenir ce mercredi dans la foulée de l'habituel Conseil des ministres du mercredi.

Le remaniement devrait donc intervenir avant cette date sans qu'aucune information ne filtre quant à la date ou à son ampleur.

On ne sait pas non plus si Nicolas Hulot aura un successeur au poste de ministre d'Etat en charge de la Transition écologique. Il ne serait pas impossible non plus que d'autres ministres, en difficulté depuis le début du quinquennat ne soient pas remplacés.