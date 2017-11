Dans 5 ans, la France sera le 4ème pays comptant le plus de millionnaires dans le monde

Le monde n'a jamais compté autant de riches. Dans son étude annuelle, Crédit Suisse note une forte progression du nombre des millionnaires depuis 2000. Selon la banque suisse, actuellement, il y a 36 millions de personnes dont le patrimoine est supérieur à 1 million de dollars contre 13,2 millions il y a 17 ans. Quant aux personnes détenant un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars, leur nombre a été multiplié par cinq depuis l'an 2000. La planète compte 148 200 ultra-riches, affirme Crédit Suisse.

Ce sont surtout les pays émergents comme la Chine qui sont à l'origine de cette accroissement de la richesse au niveau mondial. La Chine, qui compte 18 100 personnes au patrimoine supérieur à 50 millions de dollars, est désormais le deuxième pays au monde à posséder autant de personnes riches. Les États-Unis occupent la tête de ce podium avec 50 000 individus qui ont un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars. En 2017, 1,1 million d'Américains sont venus gonfler les rangs des millionnaires (15,356 millions au total) de la première économie mondiale. En Allemagne, ils sont cette année 237.000 de plus (1,959 million au total).

Quant à la France, elle s'approche du cap de 2 millions de millionnaires (1,95 million précisément). Selon Crédit Suisse, l'Hexagone devrait tirer ces prochaines années la richesse au niveau européen. Actuellement dans le classement des pays comptant le plus de millionnaires, elle pointe au 6ème rang. Mais, avec une croissance de 16% sur les cinq prochaines années, la banque suisse estime que la France devrait dépasser l'Allemagne (+14%) et le Royaume-Uni (-3%). En 2022, la France sera ainsi le 4ème pays comptant le plus de millionnaires dans le monde, affirme Crédit Suisse.