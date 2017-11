Danièle Obono crée la polémique après ses propos sur Houria Bouteldja

Des cadres et des militants de la France insoumise se sont désolidarisés de la députée LFI Danièle Obono après que celle-ci a défendu Houria Bouteldja, la porte-parole du Parti des indigènes de la République (PIR), accusée de promouvoir le communautarisme et l'antisémitisme. En mars 2015, elle avait déclaré que "les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe". Interrogée à ce sujet dimanche 5 novembre sur les ondes de la Radio J, l’élue de Paris a déclaré qu’elle respectait "la militante antiraciste".

"Je considère Houria Bouteldja comme une camarade"

"C’est dans le mouvement antiraciste que je l’ai connue, c’est dans ces luttes-là qu’on s’est battues", a-t-elle, ajoutant toutefois ne pas être d'accord avec tout ce que dit la porte-parole du Parti des indigènes de la République (PIR).

"Je considère Houria Bouteldja comme une camarade, parce qu'elle fait partie de ce mouvement-là. Et dans ce mouvement-là, on se bat sur la question de l'égalité. [...] Il ne faut pas réduire tous ces militants anti-raciste à des antisémites", a-t-elle précisé.

Des Insoumis se démarquent de la position de Danièle Obono

C’est justement ce terme, "camarade", qui a interpellé certains internautes comme Mehdi Ouraoui, membre du conseil national du PS, qui a demandé à Jean-Luc Mélenchon de réagir. Si le leader de La France insoumise n’a pas encore fait de commentaires, certains Insoumis ont tenu à se démarquer de la position de Danièle Obono.

Ainsi, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales, Djordje Kuzmanovic a tweeté : "Je ne soutiens pas Houria Bouteldja, porte-parole du PIR, parti racialiste, antisémite et communautariste opposé aux valeurs de la République". Le politologue engagé auprès de la France insoumise, Thomas Guénolé, a également affirmé que les propos de l’élue "n'ont aucun rapport avec le projet de la France insoumise" et, en conséquence, "n'engagent qu'elle". En 2016 dans l'émission Ce soir (ou jamais !), il avait violemment attaqué Houria Bouteldja.