Daniel Fasquelle tacle le "monarque" Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Plus de 100 films tournés Décès de Danielle Darrieux à l'âge de 100 ans

Le clash entre Nagui et Marilou Berry fait le buzz

En outre, il rappelle que la semaine dernière, la belle-fille d'Emmanuel Macron, Tiphaine Auzière, "sans aucun mandat local, s’est permis de court-circuiter le travail des élus en prenant directement rendez-vous avec le Préfet". "Une fois de plus, Emmanuel Macron a illustré une pratique de l’ancien-régime à laquelle la Révolution française a normalement mis fin : le népotisme", estime Daniel Fasquelle. "Comme dans l’Ancien-régime, être membre de la 'famille royale' donnerait donc des droits particuliers…", conclut-il.

Emmanuel Macron "se rêve en Louis XIV, mais agit comme Louis XVI", explique-t-il, en développant son idée : "'hors sol', coupé des réalités de notre pays et de ses concitoyens qu’il méprise en les traitant de 'fainéants, d’'illettrés' ou d’ 'alcooliques'…"

Dans les colonnes de Valeurs Actuelles, Daniel Fasquelle, candidat à la présidence des Républicains, dézingue le "monarque" Emmanuel Macron. Selon lui, le chef de l'Etat a "d’emblée donné une tonalité 'royale' à son quinquennat", notamment "lors de son discours au Congrès sous les ors du château de Versailles". Selon le député du Pas-de-Calais, le discours du jeune président de la République ressemblait plus à celui "d’un monarque" qu’à celui d'un chef de l'Etat.

