Daniel Fasquelle (LR) lance son mouvement, "Sauvons la droite"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Wimbledon: Venus Williams et Ostapenko critiquent la programmation

18:18 ACCIDENT Deux morts, dont un cycliste, dans une collision dans le col de l’Izoard Une collision entre un cycliste et un motard a fait deux morts dans le col de l’Izoard dans les Hautes-Alpes…

Priorité à la «stabilité et la reconstruction»

Wimbledon: Federer écarte Dimitrov et va en quarts

En savoir plus

"Cette élection m'a transformé, on ne peut plus continuer comme avant", confie à l'Express Daniel Fasquelle. Pour lui, la droite court un "danger mortel" de voir LR "se transformer en écurie présidentielle". Il promet donc de "faire en sorte que des personnalités fortes puissent cohabiter" au sein du parti. Il faut "refondre les statuts pour éviter une primaire" en 2022, mais sans "faire comme avant pour autant", précise-t-il. Il veut aussi éviter "qu'une ligne politique l'emporte sur l'autre" à l'occasion de l'élection pour la présidence de LR à laquelle il "n'exclut pas" de se présenter, selon Le JDD du 9 juillet.

Après Valérie Pécresse, c'est Daniel Fasquelle, le député du Pas-de-Calais et trésorier de Les Républicains, qui annonce la création de son propre mouvement au sein de LR. Baptisé "Sauvons la droite", il sera lancé ce lundi 10 juillet à minuit, rapporte L'Express.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres