Daniel Fasquelle candidat à la présidence des Républicains

Après Laurence Sailliet, membre du bureau politique Les Républicains, qui a nnoncé le 9 juillet sur Atlantico sa décision d'être candidate à la présidence du parti, un autre prétendant s'est déclaré : Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais. "Oui, je suis candidat (…) pour porter un projet avec une équipe autour de moi et avec la volonté de profondément refonder le parti", annonce-t-il ce samedi au Parisien-Aujourd'hui-en-France. Il assure vouloir "redonner une envie de droite aux Français".

L'actuel trésorier des Républicains l'assure : "Après avoir redressé les comptes, je veux redresser le parti. C'est un défi qui ne me fait pas peur. On s'est trop perdus dans nos divisions."

Daniel Fasquelle était jusqu'en juin dernier le maire du Touquet-Paris-Plage, où se tient ce samedi le campus des Jeunes Républicains.

Il profitera donc de l'occasion pour exposer en fin de journée quelques éléments de son programme, imaginés cet été lors d'un tour de France à la rencontre des militants.

Interrogé sur ses chances de l'emporter, face à un Laurent Wauquiez donné grand favori, Daniel Fasquelle note que "même si je n'ai pas une notoriété très forte, les militants me connaissent, ils apprécient mon travail." Pour lui, "il faut déconnecter la question de la présidence du parti et l'élection de 2022. Le parti ne doit pas être une écurie présidentielle, ce n'est pas l'urgence du moment. Il faut d'abord reconstruire la droite, et cela prendra du temps." Il se donne deux ans et demi pour y parvenir. "Je remettrai alors mon mandat en jeu, alors que la durée normale est de cinq ans."