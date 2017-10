Danemark : la tête et jambes de la journaliste Kim Wall ont été retrouvées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Tennis: Simona Halep en finale à Pékin, et future N.1 mondiale

Simona Halep «enfin» no 1 mondiale

Dinant: un contrôle de police sur un véhicule suspect tourne mal et les policiers doivent tirer

Mondial-2018: dernières chances d'éviter les barrages pour Portugal et France dans la zone Europe

12h14 Syrie: l'armée russe annonce avoir tué quelque 120 combattants de l'EI et plus de 60 "mercenaires" (AFP)

Kim Wall avait embarqué mi-août dans le Nautilus, le plus grand sous-marin artisanal du monde. Son inventeur Peter Madsen avait été secouru après le naufrage de son engin. La jeune femme n'avait pas été retrouvée, jusqu'à la découverte de son buste, lesté en pleine mer. Peter Madsen avait finalement admis avoir saboté son sous-marin et s'être débarrassé du corps de Kim Wall, morte accidentellement selon ses dires. Elle aurait reçu une écoutille de 70 kg sur la tête. Paniqué, il aurait alors tenté de camoufler l'accident.

Découverte macabre des enquêteurs danois. Ils ont annoncé la découverte, dans un sac, des jambes et de la tête de la journaliste suédoise Kim Wall. Un examen dentaire a pu confirmer l'identité. La police n'a néanmoins pas précisé le lieu de la découverte mais précise qu'un autre sac, contenant les vêtements de la jeune femme a été aussi découvert.

