Daech revendique l’attentat de New York

Jeudi 2 novembre, Daech a revendiqué l’attaque perpétrée par Sayfullo Saipov mardi 31 octobre à New-York, à Manhattan. Le groupe djihadiste, cité par SITE, un centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance djihadiste, a affirmé que l’Ouzbek de 29 ans est "un des soldats de l'État islamique". "Par la grâce d'Allah, l'opération a instillé la peur dans l'Amérique des croisés en les poussant à accroître les mesures de sécurité et à intensifier les dispositifs contre les immigrants en Amérique", a assuré un article de l'hebdomadaire de propagande en ligne de l'EI, Al-Naba, selon SITE.

Sayfullo Saipov, arrivé aux États-Unis en 2010, a agi "au nom de l'EI", avait indiqué la police new-yorkaise.

Sayfullo Saipov planifiait son attentat "depuis un an"

Sayfullo Saipov, blessé lors de son arrestation et hospitalisé depuis, est "satisfait" de son acte et a demandé que soit déployé dans sa chambre d'hôpital le drapeau noir de l’Etat islamique. Auteur présumé de l'attentat de New York mardi – qui a fait huit morts et douze blessés –, il a reconnu être l'auteur des écrits en arabe mentionnant le groupe djihadiste retrouvés à proximité du camion par les enquêteurs. Il a été inculpé de deux chefs d'accusation : violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère. D'après le compte-rendu de ses interrogatoires, il planifiait son attentat "depuis un an" et avait résolu il y a deux mois d'utiliser un camion-bélier, avec l'intention de faire le plus de victimes possibles.

>>> À lire aussi : Les leçons de l’attentat de Manhattan : les propos de Donald Trump sur l’auteur de l’attentat choquent plus que ceux de Sayfullo Saipov "fier de son acte"...

Donald Trump a réclamé la peine de mort. "Le terroriste était heureux et a demandé que le drapeau de l'EI soit accroché dans sa chambre d'hôpital. Il a tué 8 personnes et en a grièvement blessé 12. IL DEVRAIT ETRE CONDAMNE A MORT" a écrit le président américain sur son compte Twitter, le 2 novembre.