Daech menace le Prince George

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Poutine en Iran mercredi pour des pourparlers avec Rohani et Aliev

Une édition de "Du côté de chez Swann" vendue plus d'un demi-million euros

Liège Airport investit dans la construction de nouveaux entrepôts et équipements: cela pourrait créer 300 emplois directs

Le mois dernier, l'Etat islamique s'en est également pris au Prince Harry dans une vidéo. "Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas ici, nous combattre, si tu es un homme, afin que nous puissions vous envoyer en enfer, toi et tes hélicoptères Apaches", déclarait un certain Abu Uqayl.

Des photos du jeune héritier du trône d’Angleterre, prises à côté de son établissement scolaire, étaient accompagnées de plusieurs messages : "Même la famille royale ne sera pas tranquille" ; "L'école commence tôt" ; "Quand la guerre arrive avec le bruit des balles, on tombe dans l'incrédulité, désireux de représailles". Daily Star précise que les services secrets britanniques sont au courant de ces menaces et sont en alerte pour protéger la famille royale.

À seulement 4 ans, il est déjà la cible de menaces de l'Etat islamique. Selon Daily Star, dans un message envoyé via la messagerie cryptée Telegram, Daech aurait menacé de viser l'école Thomas's Battersea de Londres où est scolarisé le fils de Kate et William depuis le 7 septembre.

