Cyberattaque : 200.000 victimes dans 150 pays, une nouvelle vague attendue lundi

La colossale cyberattaque en cours depuis vendredi, due au virus informatique WannaCry et ayant affecté le fonctionnement de nombreuses entreprises et organisations, dont les hôpitaux britanniques, pourrait se poursuivre dans la matinée de lundi, a indiqué le directeur d'Europol. Il craint que le nombre de victimes ne continue à croître "lorsque les gens retourneront à leur travail lundi et allumeront leur ordinateur".

Dans une interview dimanche à la chaîne britannique ITV, Rob Wainwright estime que cette cyberattaque mondiale "sans précédent" a fait "200.000 victimes, essentiellement des entreprises, dans au moins 150 pays".

"Nous menons des opérations contre environ 200 cyberattaques par an mais nous n'avions encore jamais rien vu de tel", assure-t-il.

La propagation extrêmement rapide de ce rançongiciel a été rendue possible par l’existence d’une faille de sécurité dans Windows. Microsoft avait corrigé la faille de sécurité avant même qu'elle soit dévoilée, mais les ordinateurs qui n’ont pas été mis à jour, ou qui utilisent d’anciennes versions de Windows, dont XP, y restent vulnérables. Microsoft a publié dans la nuit de vendredi à samedi une mise à jour de sécurité pour les anciennes versions de son système d'exploitation (Windows XP, Windows 8 et Windows Server 2003), bien qu'obsolètes.