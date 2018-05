Cuba : un avion au départ de la Havane se crashe avec 104 personnes à bord

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le président cubain Miguel Díaz-Canel, qui a succédé à Raul Castro, s'est immédiatement rendu sur les lieux du crash, évoquant un "nombre élevé" de victimes. "Un regrettable accident aérien est survenu. Les nouvelles ne sont pas encourageantes, il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes", a-t-il déclaré. Miraculeusement, tous les passagers de l'appareil n'ont pas péri dans l'accident. Trois survivants ont été hospitalisés "dans un état critique", selon un média cubain. Ils sont actuellement entre la vie et la mort.

C'est donc non loin des pistes, dans un champ, que l'appareil s'est crashé. On pouvait alors observer une épaisse colonne de fumée s'élever à proximité de l'aéroport.

L'agence d'Etat Prensa latina a fait état d'un "accident" survenu "près de l'aéroport international", tandis que des témoins ont indiqué à l'AFP qu'un Boeing 747, qui prenait la direction d'Holguin, à l'est du pays, s'était écrasé alors qu'il entamait son premier virage.

Un appareil de compagnie Cubana de Aviacion, transportant 104 passagers, s'est crashé ce vendredi 18 mai, non loin de l'aéroport Jose Morti de La Havane, d'où il venait de décoller quelques minutes plus tôt, relate BFMTV .

