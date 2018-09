CSG : Edouard Philippe fait un geste pour 300.000 retraités

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

On aura la même heure dans Benelux... mais laquelle?

Analyse et Stratégie : UBS GROUP N : UBS conseille d'ajuster les portefeuilles sans attendre

Alzheimer: il faut trouver des alternatives à l'Ehpad et aider les aidants

Aujourd'hui, selon Bercy, 60% des retraités sont concernés par cette hausse de la CSG. Les 40% restant sont exonérés ou payent une CSG à 3,8 % seulement. Le geste d'Edouard Philippe cherche à appaiser les retraités très mécontents par la nouvelle directive, considérant qu'on leur fait porter plus que mesure le poids fiscal du pays.

Sur France Inter, le Premier ministre a présenté une mesure correctrice pour compenser la perte de pouvoir d'achat qu'entrainait chez les retraités la hausse de la CSG. Seront concernés tous les retraités dont le revenu fiscal depuis deux ans est au-dessus de 14.404 euros pour une personne seule, et de 22051 euros pour un couple.

