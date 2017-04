Croissance mondiale : le FMI relève ses prévisions pour 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour 2017, les prévisions sont ainsi relevées pour la zone euro (1,7%), le Japon (1,2%) et la Chine (6,6%) et maintenues à un rythme élevé pour les États-Unis (2,3%).

Le Fonds monétaire international estime cependant que cette embellie pourrait être menacée par la tentation croissante "de repli sur soi" économique, qui s'est manifestée avec la victoire du Brexit au Royaume-Uni et celle de Donald Trump aux États-Unis. "Une importante menace vient d'un virage vers le protectionnisme conduisant à une guerre commerciale", prévient dans le rapport le chef économiste du FMI, Maurice Obstfeld.

"L'activité économique mondiale est en train d'accélérer grâce à une reprise attendue de longue date de l'investissement, de la production manufacturière et du commerce", écrit l'institution.

Dans son nouveau rapport semestriel sur la conjoncture publié ce mardi, le Fonds monétaire international (FMI) se dit plus optimiste pour la croissance mondiale, tout en redoutant une possible "guerre commerciale" alimentée par les poussées protectionnistes en Europe ou aux États-Unis.

