La croissance française n'a finalement atteint que 1,1% en 2016

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Restrictions d'accès au territoire US - Six Iraniens en attente depuis plusieurs jours à Schiphol

Décret Trump: quand de jeunes avocats se trouvent une cause

En savoir plus

Pour rappel, la croissance avait atteint 1,2% en 2015. "La quête de 2,5 ou 3% de croissance n'a plus de sens aujourd'hui. Entre 1 et 2% est une croissance suffisante", assure Michel Sapin sur France Inter.

Le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin retient donc "2016 se termine sur une note positive avec une activité qui accélère nettement au 4ème trimestre (…) C’est le signe d’une reprise qui s’installe durablement et, surtout, qui prend de l’ampleur." Dans les détails, la consommation des ménages est enfin repartie (+0,6%), tout comme l'investissement des entreprises (+1,3%).

C'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, à quelques mois de la prochaine présidentielle. Si l'exécutif prenait soin d'anticiper des chiffres relativement modestes, notamment pour la croissance, afin d'éviter les mauvaises surprises, il doit bien se rendre compte que la croissance annuelle en 2016 est restée plus faible que prévue : 1,1% au lieu des 1,4% prévus. Un écart important malgré une accélération au 4ème trimestre : +0,4%.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres