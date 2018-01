Croissance : "Elle devrait approcher les 2%" annonce Bruno Le Maire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

France: les mesures du budget profiteront surtout aux plus aisés en 2018 et 2019 (étude)

Allemagne: Dortmund et Aubameyang au bord de la rupture

Zambie/choléra: heurts entre la police et des vendeurs en colère

Hand: "On peut encore monter de niveau" estime Dipanda

En savoir plus

Pour autant, Bruno Le Maire a précisé qu'il ne fallait pas "céder au triomphalisme" car "la lucidité nous oblige à voir que la vie quotidienne reste difficile pour des millions de Français, confrontés au chômage et à la pauvreté."

Il faut dire que les prévisions sont régulièrement revues à la hausse en raison du climat économique favorable : hausse du moral des ménages et des entreprises, réduction du chômage et hausse des investissements.

Les voyants sont au vert ! "La croissance est solide. Elle devrait approcher les 2% en 2017, une première depuis 2011" a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, lors de la présentation de ses vœux aux forces économiques et à la presse. "En 2018, nous devrions faire mieux que notre prévision", a-t-il ajouté. Pour 2017 et 2018, les projections étaient de 1,7% de croissance.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres