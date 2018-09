La croissance devrait atteindre 1,6% pour les deux prochaines années selon la Banque de France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Me Assane Dioma NDIAYE attaque en justice « l’arrêté Ousmane NGOM »

Jeanne Added, et la lumière fut !

Les prévisions de la Banque de France ont été dévoilées après celles de la Banque centrale européenne (BCE) qui a annoncé jeudi une légère révision à la baisse de la croissance dans la zone euro à 2,0% en 2018 et à 1,8%.

Les prévisions viennent d'être dévoilées ce vendredi et elles ne sont pas de nature à rassurer le gouvernement. La croissance en France ne devrait atteindre que 1,6% en 2018, 2019 et 2020, selon des prévisions publiées ce vendredi par la Banque de France.

