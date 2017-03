"Crois-tu en Allah/Dieu/Yahvé?": un questionnaire pour les enfants fait polémique en Corse

"Crois-tu en Allah/Dieu/Yahvé?" Alors que la laïcité est au cœur des débats présidentiels, la question a créé la polémique en Corse. D'autant plus qu'elle fait partie d'un questionnaire distribué à tous les élèves, à partir de 8 ans, de l'île. Commandé par l'Assemblée de Corse, cette enquête évoque les pratiques religieuses et alimentaires mais aussi la langue parlée à la maison… Corse-Matin en donne quelques extraits : "As-tu une religion ?", "Est-ce que tu crois en : Allah, Dieu, Yahvé ?", "Est-ce que ta mère croit en Allah, Dieu, Yahvé ?", "Pendant le Ramadan, manges-tu dans la journée ?", "Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu portes une croix, une kippa, une médaille, un voile ?"

Officiellement, il s'agit d'un "état des lieux quantitatif rendu indispensable pour évaluer l'importance de chacun des groupes culturels au sein de la population".

Mais dans le contexte scolaire, les questions font réagir. "Je me demande comment l'université de Corse a pu s'associer à ce dérapage et surtout pourquoi l'Éducation nationale le cautionne?", explique François Tatti, le président (DVG) de l'agglomération de Bastia et conseiller territorial, dans un communiqué. "Je vais demander solennellement à la ministre de l'Éducation nationale d'interdire la diffusion de ce questionnaire dans les écoles de la République."