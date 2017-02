Crise des migrants : la Hongrie construit une nouvelle barrière à la frontière avec la Serbie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Évasion spectaculaire à la prison de Lantin: la police émet un avis de recherche sur Mustapha Iken, "dangereux et qui pourrait être armé"

L’économie, la société et la crise anglophone trônent en couverture des journaux camerounais

Cameroun : Yaoundé et Douala de justesse dans le top 30 des meilleures villes africaines

En savoir plus

"Utiliser les zones de transit comme centres de détention et obliger les demandeurs d'asile qui sont déjà en Hongrie à repartir du côté serbe de la clôture est violent, inutile et cruel", a estimé Benjamin Ward, directeur adjoint de l'ONG Human Rights Watch, qui a adressé une plainte au commissaire européen chargé des Migrations, Dimitris Avramopoulos, accusant la Hongrie de se moquer du droit d'asile.

D'après le gouvernement de Viktor Orban, les patrouilles des forces de sécurité à la frontière empêchent encore chaque jour plusieurs centaines d'immigrants de passer la frontière et en reconduisent plusieurs dizaines en Serbie. Des poteaux ont déjà été installés près du poste-frontière de Kelebia et des matériaux sont en cours d'acheminement, avec l'objectif d'achever la construction de cette deuxième clôture d'ici la fin du printemps.

La Hongrie juge qu'une double barrière sera plus efficace et permettra de contenir les réfugiés pendant le traitement de leurs demandes d'asile.

Au plus fort de la crise migratoire en Europe, un première barrière avait été érigée en 2015 pour empêcher l'arrivée de centaines de milliers de migrants et réfugiés majoritairement originaires de Syrie.

Un porte-parole du gouvernement de Viktor Orban a annoncé ce lundi la construction par la Hongrie d'une deuxième clôture barbelée à sa frontière Sud avec la Serbie, pour protéger plus efficacement les frontières de l'espace Schengen.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres