Crise des migrants : Bachar el-Assad dit être certain que des terroristes se cachent parmi les réfugiés

Laurent C.

Laurent C.

"Vous pouvez le trouver sur internet. Vous avez des photos, dans certains cas bien évidemment, où vous pouvez voir ces terroristes en Syrie tenir des mitrailleuses ou tuer des gens avant de les retrouver en tant que réfugiés 'pacifiques' en Europe ou plus largement en Occident", assure le président syrien Bachar el-Assad dans cet entretien vidéo accordé à Yahoo News. Selon le chef de l'État syrien, la probabilité que des terroristes se cachent parmi la vague ininterrompue de réfugiés qui arrive en Europe est donc très élevée.

À l'occasion d'un entretien accordé à Yahoo News, diffusé vendredi 10 février, Bachar el-Assad a abordé la question de la crise migratoire, et des réseaux djihadistes infiltrés dans des groupes de réfugiés. Selon le président syrien, il s'agit bel et bien d'une réalité.

