Crise des migrants : les 28 États membres soutiennent le plan d'action pour aider l'Italie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Wimbledon: Amendes pour Tomic et Medvedev

Rythmes scolaires : élus et agents locaux "condamnent" la "démarche" du gouvernement sur le retour à la semaine de quatre jours

En savoir plus

Depuis janvier 2017, près de 100 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée, dont plus de 85 000 ont débarqué en Italie, d'après les derniers chiffres publiés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'Estonie, qui occupe la présidence tournante de l'UE, a précisé dans un communiqué que "la situation en Méditerranée centrale et la pression qui en résulte sur l'Italie était une source de très grande préoccupation pour tous les États membres".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres