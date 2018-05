Crise à Air France : Les syndicats de KLM sont très remontés contre leurs homologues français

La compagnie aérienne Air France se retrouve dans une position délicate suite au mouvement de grève pour les salaires et après la démission du PDG Jean-Marc Janaillac, suite à l'échec du vote (soumis aux salariés) sur des propositions salariales de la direction.

Les syndicats de la branche néerlandaise de la compagnie KLM ne digèrent pas cette situation. Depuis 2004, Air France et KLM sont au cœur de la même holding, Air France-KLM. Le destin des deux compagnies est donc lié.

Robert Swankhuizen, le président du syndicat NVLT des mécaniciens de KLM, s'est confié à la rédaction des Echos.

"Il est normal que des syndicats cherchent à obtenir le meilleur résultat, mais aux Pays-Bas, on continue toujours à négocier et on n'oublie jamais l'intérêt général de l'entreprise.

Nous sommes une seule et unique entreprise. Si Air France tombe, KLM tombe aussi."

Interrogé par Les Echos, Joost van Doesburg, membre du syndicat des pilotes néerlandais VNV, a également dénoncé l'attitude suicidaire des dirigeants d'Air France.

"Pourquoi Jean-Marc Janaillac, PDG de la holding Air France-KLM se met-il en avant pour prendre tous les coups et non pas Franck Terner, qui est le patron d'Air France ?"

Les salariés de KLM déplorent la situation de crise à Air France. Ils estiment notamment qu'ils ne devraient pas subir les conséquences financières de la grève. Les travailleurs de la branche néerlandaise seraient même prêts à faire grève pour "exiger une séparation d'avec Air France", selon Les Echos.

Pieter Elbers, le directeur général de la compagnie néerlandaise, n'a pas caché son mécontentement dans un message adressé aux salariés, il y a quelques jours.

"L'impact des grèves est désastreux sur la clientèle et son appréciation sur la compagnie".

Air France va donc devoir trouver rapidement une sortie du crise. Le futur PDG de la compagnie aérienne, qui sera nommé dans les prochains jours ou les prochaines semaines, devra rétablir un climat de confiance et rassurer d'urgence la branche néerlandaise du groupe.