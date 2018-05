"Crimes de guerre", responsabilité du Hamas, condamnation de la France : les réactions après le lundi meurtrier à Gaza

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La DGSI interpelle six tchétchènes en France

Play-offs et barrages : le suspense jusqu’au bout de la saison

Un gâteau géant à l'effigie de Harry et Meghan

En France, selon un communiqué de l’Elysée, Emmanuel Macron a "condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants" lors d’un entretien téléphonique avec "le roi Abdallah II de Jordanie, gardien selon la tradition des Lieux saints de Jérusalem et avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas". A cette occasion, le chef de l'Etat a de nouveau affirmé "la désapprobation de la France à l'encontre de la décision américaine d'ouvrir une ambassade à Jérusalem".

Du côté israélien, les responsables accusent le Gaza. "C’est très simple" a indiqué Aliza Bin-Noun, ambassadrice d’Israel en France, sur le plateau de BFMTV lundi soir. "Ce sont les dirigeants du Hamas, qui est une organisation terroriste, qui envoient les Gazaouis pour se faire tuer sur la frontière israélienne. Israël a averti et envoyé des documents pour que les Gazaouis ne viennent pas à la frontière et n’essayent pas de la passer pour tuer les Israéliens parce que nous savons très bien de quoi il s’agit lorsqu’ils arrivent à la frontière". Benyamin Nétanyahou a également défendu l’usage de la force pour combattre l’organisation "terroriste" Hamas.

"C'est le bilan d'un crime de guerre. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ce qui s'est passé". Sur Europe 1, Elias Sanbar, ambassadeur de la Palestine à l'Unesco, a vivement condamné la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens , ce lundi, à l’occasion du transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé trois jours de deuil et déclaré que les Etats-Unis n'étaient "plus un médiateur au Moyen-Orient". "Nous n'accepterons rien de leur part, nous n'écouterons rien venant d'eux", estimant que seule une "médiation internationale" sera écoutée.

