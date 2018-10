Crimée : tuerie dans un lycée technique, une vingtaine de morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

15h34 La soeur d'une Française disparue au Japon interpelle Macron et Abe AFP

XV de France: Bamba et Picamoles appelés

Ce mercredi, à Kertch, en Crimée, un explosion a eu lieu dans un établissement scolaire technique, provoquant la mort de 18 personnes et blessant une cinquantaine d'autres. La plupart des victimes sont des adolescents qui s'étaient rassemblés dans la cantine. Selon le Premier ministre de Crimée, l'auteur est un adolescent qui se serait suicidé après la tuerie dans la bibliothèque de l'école.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres