Les coûts exorbitants des catastrophes naturelles pour l'année 2017

Ces chiffres pourraient donc être un argument de poids sur la question du réchauffement climatique et du respect de l'Accord de Paris sur le climat lors de l'entretien imminent entre Emmanuel Macron et Donald Trump aux Etats-Unis. Le président de la République Emmanuel Macron va effectuer une visite d'Etat à Washington du 23 au 25 avril prochain.

Les pertes prises en charge par les assureurs après les catastrophes ont atteint 144 milliards de dollars. Ces chiffres pour 2017 représentent l'année la plus couteuse jamais encore enregistrée pour les assureurs selon des précisions de Swiss Re. Cette évaluation est réalisée par leurs soins depuis 50 ans.

Les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles et les désastres causés par l'homme, comme les accidents industriels et les incendies, ont atteint la somme de 337 milliards de dollars (273 milliards d'euros), selon cette étude Sigma.

