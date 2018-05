Le coût des grèves SNCF estimé à 250 millions d'euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Kenya et Arabie saoudite, nouveaux venus au Festival de Cannes

Violences du 1er Mai: six suspects jugés en comparution immédiate

Le 7 mai prochain, une rencontre entre le Premier ministre Edouard Philippe et les représentants des cheminots devrait avoir lieu dans l'optique de relancer les discussions rompues le 19 avril dernier avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

Il en est de même pour les conducteurs (52 % contre 77 %), les contrôleurs (40 % contre 61 %) et les aiguilleurs (23 % contre 38 %).

Député le 3 avril dernier, la grève SNCF a déjà coûté près de 250 millions d'euros au groupe ferroviaire, a expliqué sur Europe 1 le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. "On estime aujourd'hui à peu près à une vingtaine de millions d'euros par jour de grève (...) la perte qu'on subit", a-t-il annoncé. Mais le mouvement semble s'essouffler. En effet, le taux d’agents soumis à déclaration ayant annoncé leur intention de faire grève pour ce jeudi 3 mai était de 29,8 % contre 32,2 % le 24 avril, selon la direction de la SNCF.

