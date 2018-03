Le cousin agriculteur d'Emmanuel Macron s'élève contre Jupiter et demande un "printemps arable"

Jérôme Caillerez cultive les terres de son grand-père dans la Somme... Qui est aussi le grand-père d'Emmanuel Macron ! Le cousin du Président de la République décide de profiter de ce lien familial pour diffuser ses idées. C'est ainsi qu'il souhaite, dit-il, un "printemps arable" pour vérifier que la fameuse loi issue des états généraux de l'alimentation ne sera pas vidée de sa substance.

L'agriculteur dit n'avoir jamais rencontré son cousin présidentiel en 40 ans. Et il joue sur les mots, se déclarant "paysan saturnien", évidemment en référence au surnom (Jupiter) d'Emmanuel Macron. Mais de l'autre, à y regarder de plus près, la démarche a tout son sens. Elle vient d'un individu qui n'est pas marqué politiquement ou syndicalement, inquiet comme beaucoup de ses collègues de voir que tout le travail accompli lors des états généraux de l'alimentation pourrait, en définitive, ne servir à rien pour la cause paysanne.

Sur Twitter, il va même plus loin

"Mon lointain cousin , le Président jupitérien est fébrile car je m'apprête à lancer un printemps arable à l'Assemblée pour demander l'abrogation de cette loi qu'il a écrite en 2008 et qui a plongé notre pays dans une décennie de destruction de valeur et d'environnement"

Car Jérôme Caillerez positionne directement Emmanuel Macron comme la plume de la loi LME (loi de modernisation de l'économie, que le "paysan saturnien" intitule "Leclerc Michel Edouard" dans un autre Twitt), à l'origine, pense-t-il, de cette distribution des marges très contestable du point de vue des producteurs.

"Le choc des titans aura-t-il lieu ?" questionne-t-il sur son compte Twitter. Et si Jupiter entrait en collision avec Saturne ?

