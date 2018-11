Course contre la montre à Marseille pour retrouver les riverains coincés sous les décombres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

"L’urgence, c’est de sécuriser ce site, de déterminer s’il y a ou non des personnes que l’on peut sauver, c’est ce sur quoi nous travaillons" a expliqué le ministre assurant que le gouvernement prenait le problème des logements insalubles "à bras-le-corps".

Le numéro 65 lui, contient une dizaine d’appartements, donc il y a une dizaine de personnes ayant des baux, ce sont ces personnes dont nous sommes à la recherche, nous essayons de rentrer en contact avec les familles concernées pour essayer de déterminer si certaines sont sous les gravats" détaille Julien Denormandie qui parle d'une course contre la montre "menée avec beaucoup de détermination".

"Nos équipes travaillent d’arrache-pied pour essayer de déterminer si oui ou non des personnes sont coincées" a-t-il expliqué alors que l'on ignore encore si des personnes sont actuellement coincées sous les décombres.

Julien Denormandie est arrivé à Marseille ce lundi après-midi où, plus tôt dans la journée, deux immeubles situés dans le centre de la ville se sont effondrés. Le ministre du Logement a expliqué qu'une course contre la montre s'est enclenchée pour sécuriser les lieux alors qu'un troisième immeuble menace de s'effondrer.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres