Les cours d'eau asiatiques déversent plus de plastique dans les océans que tous les autres continents réunis

À l'occasion de la journée mondiale des océans, qui se tenait le jeudi 8 juin, une fondation néerlandaise spécialisée dans le nettoyage des océans grâce aux nouvelles technologies a publié un rapport alarmant sur les quantités de plastique émanant des fleuves, notamment en Asie.

D'après les conclusion de cette étude, sur les 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui polluent aujourd'hui les océans, entre 1,15 et 2,41 millions émanent des fleuves, et deux tiers de cette pollution est générée par les 20 fleuves les plus polluants de la planète.

En dépit des efforts entrepris par la Chine et de nombreux autres pays du continent asiatique pour freiner cette pollution , 86% de ces détritus plastiques sont émis par des cours d'eau asiatiques, assurent les auteurs de cette étude, chercheurs pour la fondation Ocean Cleanup.

L'un des plus grands fleuves du monde, le Yangtsé (Chine) "est le bassin hydrographique qui contribue le plus" à la pollution plastique à l'échelle mondiale, générant 330 000 tonnes de déchets dans la mer de Chine orientale.

Arrivent ensuite le Gange en Inde ainsi que les fleuves Xi, Dong et Zhu Jiang en Chine et les fleuves indonésiens Brantas, Solo, Serayu et Progo.