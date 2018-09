Cour suprême aux États-Unis : le candidat de Trump accusé d'agression sexuelle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le principal intéressé, lui, a vivement contesté ces accusations, vendredi dernier. "Je conteste de manière catégorique et sans équivoque cette allégation", a-t-il dit, ajoutant : "Je n'ai pas fait cela, que ce soit au lycée ou à n'importe quel autre moment". De son côté, la Maison Blanche a dénoncé une opération visant à retarder la confirmation du juge à ce poste à vie.

Il aurait également empêché sa victime de crier en lui couvrant la bouche avec sa main. "J'ai pensé qu'il risquait de me tuer sans le vouloir", a raconté l'accusatrice au journal. Elle affirme qu'elle a finalement pu se dégager et s'enfuir de la pièce où les faits se seraient produits.

Christine Blasey Ford, une professeure universitaire de psychologie de 51 ans, affirme qu'au début des années 80, Brett Kavanaugh et un ami "complètement ivres" l'ont coincée dans une chambre lors d'une soirée. Le désormais candidat à la Cour suprême l'aurait maintenue de force sur un lit, puis l'aurait touché par-dessus ses vêtements, tentant sans succès de les lui retirer.

