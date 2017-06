La Cour des comptes épingle sévèrement la taxe Tobin à la française

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Les Échos" listent les 7 points principaux du référé de la Cour des comptes : "Un rendement en baisse, une taxe sur les investisseurs et pas sur les financiers, un probable échec de la TTF européenne, un simple déplacement du trading haute fréquence, une collecte pas assez transparente, une rémunération inadaptée du prestataire, une taxation des transactions intraday difficilement applicable"

"La taxe devait en effet faire contribuer plus le secteur financier - bien aidé pendant la crise - aux finances publiques, mettre fin à des pratiques spéculatives, et créer une dynamique pour mettre en place une taxe européenne", rappelle le quotidien.

Selon une information exclusive publiée lundi 26 juin par le quotidien " Les Échos ", la Cour des comptes dresse, dans un référé, "un bilan sans concession de la taxe française sur les transactions financières", qui n’a rempli "aucun de ses objectifs, et sa gestion doit être améliorée".

