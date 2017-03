Coups de feu dans un lycée à Grasse : huit blessés à déplorer, la piste terroriste exclue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

NBA: Dwyane Wade (Chicago) blessé et forfait pour la fin de la saison régulière

En savoir plus

Je me rends au lycée Tocqueville de #grasse suite à des coups de feu. Le proviseur serait blessé

Sur Twitter, le ministère de l'Intérieur évoque un "événement de sécurité publique" et appelle la population à "suivre les consignes des autorités locales". Les utilisateurs de l'application système d'alerte et d'information des populations (SAIP) ont reçu une "alerte attentat".

Sur l'application mobile SAIP, le système d'alerte et d'information des populations, une alerte attentat a été déclenchée . "Abritez-vous. Ne vous exposez pas", conseille l'application.

Selon Le Figaro, "l'assaillant est le fils d'un élu de la ville de Grasse". L'auteur présumé paraît avoir agi seul, selon une source policière, alors que les enquêteurs avaient initialement émis l'hypothèse d'une seconde personne en fuite. Il était armé d'un fusil, de deux armes de poing et de deux grenades.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres