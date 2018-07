Coupe du monde : pour Thuram, la victoire française est un "cadeau extraordinaire" pour les enfants d'immigrés

Le champion du monde 1998, Liliam Thuram, qui fut aussi membre du Haut Conseil à l'intégration, revient dans Libération sur le racisme sur les terrains qu'il estime minimisé par les instances dirigeantes majoritairement blanches. Il dénonce aussi les préjugés contre les Noirs, et voit la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde comme une chance.

"C'est surtout une hypocrisie totale de dire qu'il ne faut pas parler des origines des joueurs. Parce qu'avec ceux qui ne jouent pas en équipe de France, on se l'autorise. Ceux-là sont sans cesse désignés comme des jeunes issus de la deuxième ou troisième génération, sans cesse renvoyés à leurs origines", explique-t-il. Pour lui, "cette victoire est un cadeau extraordinaire fait à tous ces enfants qui ont du mal à se considérer comme français. Avec elle, ils pourraient franchir le pas. Mais on ne devrait pas attendre une Coupe du monde pour leur donner le sentiment d'être légitimes, ce devrait être un discours porté par nos politiques et notre société."

Pour Lilian Thuram, "parler des origines de quelqu’un n’est pas un problème, tant qu’on ne l’enferme pas dedans".

Il explique en effet que "jusqu’à preuve du contraire, chacun de nous en a, alors pourquoi ne pas aborder le sujet ? Parce que ce sont toujours les mêmes qu’on renvoie à leurs origines. Parce qu’on ne parle pas de celles de Lloris, Griezmann, Hernandez, Pavard. Parce qu’en fait, c’est de couleur de peau dont il s’agit."

L'ancien champion espère qu'après cette victoire, "il n’y aura peut-être plus de questionnements sur la légitimité d’être noir et français. A condition de rappeler les débats qui ont agité la FFF. Il faut dire aux gens : vous qui êtes heureux de la victoire de l’équipe de France, souvenez-vous qu’en 2011, des personnes ont voulu mettre en place des quotas pour les binationaux."