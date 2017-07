Le coup de semonce d'Emmanuel Macron contre ses ministres

Les choses vont devoir changer ! Après des couacs en tout genre et une popularité en dégringolade, le président de la République veut désormais changer de méthode, comme l'affirme Le Figaro. Le 12 juillet dernier, le Conseil des ministres a été particulièrement animé. Emmanuel Macron a ainsi largement tancé les notes des ses ministres qui remontaient jusqu'à lui. "C’est du pipi de chat, ce qui me remonte actuellement de certaines de vos notes" a-t-il tranché.

Et de prévenir : "Ne vous laissez pas enfermer dans le confort des documents rédigés par vos administrations. Certes, cela peut vous paraître sympathique et confortable de vous placer entre leurs mains. Mais vous verrez, dans six mois, si vous continuez, vous aurez disparu".

Il faut dire qu'entre le départ avec fracas du général de Villiers et le rabotage des APL, la communication de l'exécutif n'a pas vraiment brillé. 54% des Français sont satisfaits de son action contre 64% en juin…