Le coup de com' de Macron qui invite à Tunis une jeune franco-tunisienne rencontrée "par hasard"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Yémen: pays le plus pauvre du Moyen-Orient, ravagé par la guerre

Burn out: l'Assemblée rejette une proposition de loi Insoumise

Fonction publique: l'exécutif propose un plan de départs et davantage de contractuels

67% Kabila "ne va pas violer la Constitution" et ne sera pas candidat (4 votes)

Par ailleurs, comme le remarque également le Huff Post, Maha Issaoui a participé au "Tour de France de l'égalité" de Marlène Schiappa seulement deux semaines avant de tomber sur Emmanuel Macron dans les rues de Clermont-Ferrand. Une bien curieuse coïncidence… mais qui reste une coïncidence, selon la présidence française. Contacté par Le Huffington Post, l'Elysée a démenti toute "mise en scène" et maintient que c'est bien "par hasard"

Selon son parcours retracé par La Montagne , Maha Issaoui serait partie de presque rien "dans une famille modeste", avant de finalement obtenir un baccalauréat S mention “Très bien”, et d'avoir une bourse pour la France. En 2011, Le Monde lui avait aussi consacré un portrait à cette militant, évoquant sa couverture des évènements de la révolution de Jasmin.

Une bien belle histoire… un peu trop belle ? Comme le remarque le Huffington Post , l'histoire fleure bon le coup de com' façon conte de fée. "Le parcours de Maha Issaoui résonne en effet étrangement avec la tonalité de la visite présidentielle en Tunisie, que le locataire de l'Elysée a placée sous le sceau du soutien à la transition démocratique. Le profil de la jeune femme fait lui aussi curieusement écho aux modèles de réussite promus par le président de la République" écrit le site Internet.

Et mercredi, le compte Twitter du chef de l'Etat a mis en ligne une vidéo de la jeune femme, effectivement présente dans l'avion présidentiel, bavardant avec Emmanuel Macron.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres