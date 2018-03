Les coulisses de l'entrevue secrète Macron-Juppé organisée pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle

Emmanuel Macron et Alain Juppé devaient avoir beaucoup à se dire, mais il fallait que cela reste secret. Si la rencontre entre le maire de Bordeaux et le nouveau président de la République, organisée le 27 octobre dernier, avait été largement couverte par la presse, ce ne fut pas le cas du premier rendez-vous entre les deux européistes, le 1er mai, volontairement tenu loin des caméras, révèle Le Figaro ce vendredi.

Pour cause, Emmanuel Macron vient alors tout juste de se hisser au second tour de la présidentielle, et Alain Juppé risquerait de faire grincer des dents dans son propre camp, un peu plus d'une semaine après l'échec du candidat LR, François Fillon. Il valait donc mieux être discret. Aussi, c'est dans les locaux parisiens de la Communauté urbaine de Lyon, dans le VIIe arrondissement, que le futur ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, organise la rencontre. L'édile girondin avait d'abord refusé, dans un souci de discrétion là encore, de rencontrer Emmanuel Macron dans son QG.

Qu'ont bien pu échanger les deux politiques ? Si les rumeurs allaient bon train au sujet de la nomination d'Edouard Philippe à Matignon, un proche d'Alain Juppé le martèle : "Ce n'est pas Alain Juppé qui a suggéré son nom au futur président". Et pour cause : son choix était déjà acté depuis le 24 avril, au lendemain du premier tour. En tout cas, le courant semble bien passer. "Au moins quand je déjeunais avec Nicolas Sarkozy ça me reposait, il parlait tout le temps. Je n'avais qu'à écouter. Là c'est différent", avait confié Alain Juppé, reconnaissant n'avoir "peu de choses à redire" sur le discours pro-européen d'Emmanuel Macron.