La cote de popularité du président chute brutalement

Le JDD, qui publie ce sondage sur la popularité note que l'été n'est pas la période de prédilectiond'Emmanuel Macron. Le président avait déjà vu sa cote de popularité passer de 64 à 40% entre juin et août 2017. Avant de se reprendre à la rentrée. Cette fois-ci, le sondage IFOP-JDD montre qu'après quatre mois de baisse successifs, le président se retrouve à seulement 34% de satisfaits, un désamour jamais enregistré depuis son élection. Les Français très satisfaits ne sont plus que 6% (-1 point), les plutôt satisfaits 28% (-4 points), les plutôt mécontents sont 38% (+6 points) et les très mécontents 28% (-1 point).

C'est cependant mieux que François Hollande (qui était à 28%) mais moins bien que Nicolas Sarkozy (40%).

Macron est en baisse chez les jeunes (-9 points chez les 25-49 ans), chez les commerçants et chefs d'entreprise (-12 points), chez les salariés (-8 points). Et c'est principalement à droite que la désillusion se fait le plus fortement : chez les sympathisants LR (-14 points) mais aussi UDI (-13 points. Et dans son propre camp aussi la situation se dégrade : -6 points. On peut voir dans ce repli les répliques de l'affaire Benalla, mais c'est surtout une forme "d'arrogance" qui est souvent reprochée au Président.

Du côté du premier ministre, les choses sont plus rassurantes, même s'il baisse de 1 point ce dernier mois. 40% des Français sont satisfaits (5% très et 35% plutôt) et 58% mécontents (38% plutôt et 20% très).