Cote de popularité : Emmanuel Macron et Edouard Philippe en hausse

Les personnes interrogées sont aussi 49% à se dire satisfaites du Premier ministre Edouard Philippe, contre 47% dans la précédente édition de ce sondage. Il est particulièrement apprécié des sympathisants de la République en Marche (88%), de l'UDI (79%), du MoDem (71%) et des Républicains (56%).

Il se maintient aussi à droite, avec 57% de satisfait chez les sympathisants UDI et 53% chez les Républicains. 41% des sympathisants socialistes se disent satisfaits de son action.

Y'a du mieux. Depuis sa dégringolade de l'été, la cote de popularité d’Emmanuel Macron remonte peu à peu dans le baromètre mensuel Ifop pour le Journal du Dimanche. Au mois de novembre, il gagne 4 points par rapport au mois précédent, avec 46% des sondés qui se déclarent satisfaits de son action. "Le début de ce quinquennat n’obéit pas aux cycles d’opinion observés lors des deux derniers quinquennats, observe Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP. Avant lorsqu’on baissait fortement, on ne s’en remettait pas."

