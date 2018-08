Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo est sortie de prison

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

19h35 Décès du comédien et chanteur Etienne Chicot AFP

Mali: la cour constitutionnelle confirme un second tour Keïta-Cissé

Mali: la cour constitutionnelle confirme un second tour Keïta-Cissé

Mali: la cour constitutionnelle confirme un second tour Keïta-Cissé

En savoir plus

L'anienne Première dame, âgée de 69 ans, était incarcérée depuis sept ans. Elle avait été arrêtée en avril 2011 avant d'être condamnée en 2015 à une peine de vingt ans de prison pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et pour son rôle dans les violences politiques qui ont coûté des centaines de vies entre 2010 et 2011. Simone Gbagbo a regagné sa résidence à Abidjan entourée par une foule impressionnante de partisans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres