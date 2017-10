Côte d'Ivoire : quatre morts dans le crash d'un avion militaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Procès autour de l'appartement d'un cardinal: un an avec sursis pour un manager

Liverpool et Mignolet pouvaient espérer mieux face à United et Lukaku

Somalie: plusieurs tués et blessés dans un attentat à la bombe à Mogadiscio

Cote d'Ivoire: Un avion rate son atterrissage et s'écrase au bord de la mer,près de l'aéroport Houphouet-Boigny d'Abidjan pic.twitter.com/Cpzeea2ApI

Quatre Moldaves ont été tués, quatre Français blessés et deux Moldaves blessés.

"L'appareil a raté son atterrissage et s'est écrasé dans l'eau, au large de Port-Bouë. Les pompiers et les forces de sécurité sont sur place", a cconfirmé à l'AFP le commissaire Charlemagne Bleu.

Un avion s'est abîmé ce samedi matin dans la mer, près de l'aéroport international Félix Houphouet Boigny d'Abidjan (Côte d'ivoire). Selon un témoin interrogé par l’agence Reuters, le crash se serait produit pendant un orage, avec des pluies violentes et des éclairs.

